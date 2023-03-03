Продажі нових автомобілів в Україні в лютому зросли: названо лідерів ринку — Finance.ua

Продажі нових автомобілів в Україні в лютому зросли: названо лідерів ринку Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Продажі нових автомобілів в Україні в лютому зросли: названо лідерів ринку

Лютий 2023 року став першим місяцем, який подав сигнал на майбутнє відновлення українського авторинку. Як повідомляє AUTO-Consulting , зусиллями усіх операторів вдалося реалізувати майже 3,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 7% краще, ніж у січні 2023 року, але ще на 30% гірше, ніж у останньому передвоєнному місяці — лютому 2022 року.

Минулого року, за майже 23 дні лютого, дилерам вдалося реалізувати 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Цього року за весь лютий — 3,8 тис. Падіння є, але воно скорочується, бо майже весь минулий рік авторинок недораховував 60-65% довоєнних продажів.

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Крім того, авторинок у 2023 році значно переформатовується. Якщо поглянути на рейтинг по брендам, то помітно зростання впливу преміальних марок. У лютому BMW другий місяць поспіль тримається на 5-му місці. Mercedes-Benz також присутній у Топ-10.

Toyota впевнено очолює авторинок, хоча у лютому втратила динаміку, яку демонструвала у січні. Друге місце стабільно займає Volkswagen, на користь якого зараз працюють постачання електромобілів з китайського ринку. Потужне зростання демонструвала у лютому Renault, яка повертається у групу лідерів ринку і вже контролювала 10,7%.

Нарощувала у лютому продажі і Skoda, Honda та Hyundai. А ще за останні місяці в Україні значно активізувався «сірий» ринок. Значну «допомогу» неофіційні постачання зробили брендам VW та Honda, де їх частка вже є значною.

У той же час продаж китайських марок авто не зростає, бо на ринку є привабливі пропозиції від «сірих» дилерів. Жорстка конкуренція відбувається і у середньому ціновому сегменті, тут відновлення не таке стрімке.Загалом, за 2 місяці автодилери вже реалізували 7,3 тис. нових авто, що менше на 33% ніж торік. Але лютий був останнім місяцем, коли порівняльна база була з довоєнним періодом. У наступні місяці ми вже побачимо цифри зростання, — прогнозують експерти.

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