Попит на вживані іномарки скоротився вдвічі: топ моделей лютого — Finance.ua

Попит на вживані іномарки скоротився вдвічі: топ моделей лютого
У лютому український автопарк поповнили 13,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 54% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі.
- Другий результат у Volkswagen Golf — 925 шт.
- На третьому місці Skoda Octavia — 710 шт.Також у ТОП-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (657 шт.) та Ford Focus (360 шт.)..
Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI A4 1995 року випуску.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,7 рази більше за реалізацію нових машин за той же період.
До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.
Поділитися новиною