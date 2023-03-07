Попит на вживані іномарки скоротився вдвічі: топ моделей лютого — Finance.ua
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Попит на вживані іномарки скоротився вдвічі: топ моделей лютого

Технології&Авто
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У лютому український автопарк поповнили 13,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 54% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі.
  • Другий результат у Volkswagen Golf — 925 шт.
  • На третьому місці Skoda Octavia — 710 шт.Також у ТОП-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (657 шт.) та Ford Focus (360 шт.)..
Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI A4 1995 року випуску.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,7 рази більше за реалізацію нових машин за той же період.
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За матеріалами:
Finance.ua
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