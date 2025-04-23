Сім брокерів включено до реєстру страхових посередників — Finance.ua

Сім брокерів включено до реєстру страхових посередників
Національний банк України включив до Реєстру страхових посередників сім страхових та/або перестрахових брокерів відповідно до поданих ними електронних заявок, передає Banker.ua з посиланням на прес-службу регулятора.
До реєстру включені такі установи:
- ТОВ «Брокертім;
- ТОВ «Європ Іншуранс брокер»;
- ТОВ «Тугато-Україна»;
- ТОВ «Страховий брокер Консорис»;
- ТОВ «Страховий брокер «Мальована»;
- ТОВ «Страховий брокер «Еріда»;
- ТОВ «СБ Мономах».
Крім того, керуючись підпунктом 3 пункту 11 постанови Правління Національного банку України від 03.01.2025 № 2 «Про затвердження Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів», Національний банк виключив зазначених брокерів з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та анулював свідоцтва про включення їх до ДРСБ.
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