Сім брокерів включено до реєстру страхових посередників — Finance.ua

Сім брокерів включено до реєстру страхових посередників Сьогодні 07:40

Національний банк України включив до Реєстру страхових посередників сім страхових та/або перестрахових брокерів відповідно до поданих ними електронних заявок, передає Banker.ua з посиланням на прес-службу регулятора.

До реєстру включені такі установи:

ТОВ «Брокертім;

ТОВ «Європ Іншуранс брокер»;

ТОВ «Тугато-Україна»;

ТОВ «Страховий брокер Консорис»;

ТОВ «Страховий брокер «Мальована»;

ТОВ «Страховий брокер «Еріда»;

ТОВ «СБ Мономах».

Крім того, керуючись підпунктом 3 пункту 11 постанови Правління Національного банку України від 03.01.2025 № 2 «Про затвердження Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів», Національний банк виключив зазначених брокерів з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та анулював свідоцтва про включення їх до ДРСБ.

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