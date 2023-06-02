Сі Цзіньпін наказав пробурити надглибоку свердловину для дослідження Землі — Finance.ua

Сі Цзіньпін наказав пробурити надглибоку свердловину для дослідження Землі 02.06.2023, 00:04 — Технології&Авто

Сі Цзіньпін наказав пробурити надглибоку свердловину для дослідження Землі

Китайці почали бурити надглибоку свердловину, яка повинна досягнути понад 10 кілометрів. Це проект, який підтримує сам президент Китаю Сі Цзіньпін.

Про початок бурових робіт повідомляє агентство Сіньхуа.

Буріння почалося у вівторок, 30 травня, у багатому на нафту регіоні Сіньцзян на території найбільшої в Китаї пустелі Таклімакан після того, як Сі Цзіньпін закликав збільшити глибинні дослідження та розвідку.

Справжньої мети розвідки офіційно не розголошують. Однак, як відомо, така розвідка дозволяє виявити мінеральні та енергетичні ресурси глибоко під земною поверхнею, і отвір буде настільки глибоким, що досягне відкладень, які утворилися 145 мільйонів років тому.

Технічний експерт операції Ван Чуньшен заявив, що буріння свердловини глибиною понад 10 тисяч метрів є сміливою спробою дослідити невідомі ділянки Землі.

«Складність реалізації проекту буріння можна порівняти з великою вантажівкою, що рухається на двох тонких сталевих тросах», — сказав агентству Сунь Цзіньшен, науковець з Китайської інженерної академії.

Свердловина, проектна глибина якої становить понад 11 000 метрів, складається з бурових долот і бурильних труб, що прокопують складний Тарімський басейн на північному заході Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

На сьогодні найглибшу свердловину в надрах Землі було пробурено на Кольському півострові у 1970 році тоді ще на території Радянського Союзу. Її глибина становила 12 200 метрів.

ТСН За матеріалами:

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