Швидке ухвалення бюджету-2023 дасть змогу шукати додаткові джерела фінансування - депутат — Finance.ua

Швидке ухвалення бюджету-2023 дасть змогу шукати додаткові джерела фінансування - депутат Вчора 21:33

Верховна Рада має якомога швидше ухвалити Державний бюджет України на наступний рік, оскільки це дасть змогу шукати додаткові джерела фінансування.

Таку думку висловила голова підкомітету ВР з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна, повідомляє Укрінформ

«Ми маємо його (закон про державний бюджет — ред.) ухвалити, ми маємо перемогти, і тоді вже знову переходити до політики. Зараз ми сподіваємося, що парламент буде консолідований і вчасно, швидко ухвалить бюджет», — сказала народна депутатка.

За її словами, бюджет наступного року є однозначно унікальним, бо це бюджет війни. Рекордно велика сума буде спрямована на армію, на підтримання обороноздатності країни. Водночас соціальні стандарти не будуть погіршені.

«Перемовини щодо додаткового фінансування нашого бюджету можуть відбуватися лише тоді, коли буде цей документ. Тому нам потрібно якомога швидше його ухвалити й працювати над тим, щоби шукати додаткові джерела фінансування», — вважає Забуранна.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про Державний бюджет України на 2023 рік. Пріоритет проєкту — безпека та оборона України. На фінансування цього сектора має бути спрямовано 1,13 трлн грн (майже 50% всього бюджету).

Другий пріоритет проєкту — соціальні програми. Так, на пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн — це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.

УНІАН За матеріалами:

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