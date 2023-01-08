Швидка фінансова дієта: 7 основних правил успіху — Finance.ua

Швидка фінансова дієта: 7 основних правил успіху Сьогодні 12:29 — Особисті фінанси

Швидка фінансова дієта: 7 основних правил успіху

Швидка фінансова дієта триває 21 день. Цього достатньо, щоб виявити статті витрат, на які ви імпульсивно витрачаєте багато грошей. Це перезавантаження, час для виявлення шкідливих фінансових звичок, розповідають експерти Фінкульт

Пропонуємо 7 лайфхаків для успіху «швидкої фінансової дієти».

Ведіть облік доходів та витрат

Фіксуйте у будь-який зручний для вас спосіб кошти, які до вас надійшли, й куди ви їх витратили. Можна записувати на папері, вести табличку Excel у комп’ютері, звантажити спеціальну програму для свого ґаджета. Користуйтеся спеціальною програмою в онлайн-банкінгу.

Складіть свій список необхідних речей

Розмежуйте свої потреби та бажання й складіть на папері список необхідних речей, щоб його перечитувати. Маючи перед очима список, вам буде легше уникати спокус.

Розповідайте про свій експеримент

Не всі ваші друзі, знайомі чи родичі зрозуміють сенс вашого «фінансового голодування». Найкраще, мати групу підтримки, або декілька людей, з якими можна ділитися своїми успіхами чи невдачами. Заведіть щоденник та чесно все записуйте.

Уникайте спокус

Якщо ви фанат онлайн-шопінгу — намагайтеся не заходити на сайти магазинів, де ви найчастіше купуєте речі. Обмежте роботу за комп’ютером без діла.

Думайте інакше

Фінансове голодування змусить вас розібрати шафу. В ній можна знайти багато речей, про які ви можливо забули. Отже, з’явилась нагода навчитися по-новому їх комбінувати. Придумуйте рішення, які не потребують витрат. Наприклад, на обідню перерву в офіс принесіть з дому власноруч приготований обід.

Займіться самоосвітою

Гроші вимагають вміння з ними поводитися. Кожній людині варто періодично підвищувати рівень своєї фінансової грамотності: читати відповідні книги, проходити навчальні курси, знайти у разі потреби фінансового радника.

Оцінюйте свою працю

Усім знайомий вислів «час — це гроші». Оцінюйте свою працю гідно, не витрачайте кошти під впливом емоцій. Цінуйте не просто час, а працю, яку ви робите протягом 21 дня. Порахуйте вартість свого часу, вам більше не захочеться розкидатися ні часом, ні грошима.

Озброївшись порадами, вже наприкінці 21 дня «голодування» ви побачите реальні результати, які вас надихатимуть.

Звільниться категорія витрат, яка відкриє можливість заощаджувати. Цей метод — це не ліки проти звички безконтрольно витрачати гроші, але крок до розуміння фінансової відповідальності.

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