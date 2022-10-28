Швейцарський криптобанк запускає послугу зберігання NFT — Finance.ua

Швейцарський криптобанк запускає послугу зберігання NFT Вчора 01:13 — Фінтех і Картки

Швейцарський криптобанк запускає послугу зберігання NFT

SEBA став першою у світі фінансовою установою, яка запропонувала зберігання блакитних фішок NFT. До категорії «блакитних фішок» належать колекції з найбільшою вартістю. Наприклад, Bored Apes, Clone X або CryptoPunks.

Деталі нової послуги

NFT зберігаються на рахунку клієнта, як і інші цифрові активи. Але послугою можуть скористатися тільки інституційні або професійні інвестори.

SEBA — регульований криптобанк із реєстрацією у Швейцарії. Він спеціалізується на зберіганні та кредитуванні Bitcoin.

«Кастодіальне зберігання NFT — це наша відповідь на зростання запитів від інституційних інвесторів. Вони придивляються до індустрії NFT. Таким учасникам ринку потрібен регульований зберігач, який забезпечить безпеку і цілісність NFT-активів», — заявив представник банку.

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Це перша у світі послуга такого роду від регульованого банку.

«SEBA Bank пишається тим, що став першим ліцензійним банком, який запропонував зберігання NFT. Упевнені, що в найближчій перспективі NFT та інші цифрові активи отримають більш широке визнання. З ними почнуть працювати навіть традиційні фінансові оператори», — додав представник компанії.

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