Швейцарський криптобанк запускає послугу зберігання NFT — Finance.ua

Швейцарський криптобанк запускає послугу зберігання NFT
SEBA став першою у світі фінансовою установою, яка запропонувала зберігання блакитних фішок NFT. До категорії «блакитних фішок» належать колекції з найбільшою вартістю. Наприклад, Bored Apes, Clone X або CryptoPunks.
Деталі нової послуги
NFT зберігаються на рахунку клієнта, як і інші цифрові активи. Але послугою можуть скористатися тільки інституційні або професійні інвестори.
SEBA — регульований криптобанк із реєстрацією у Швейцарії. Він спеціалізується на зберіганні та кредитуванні Bitcoin.
«Кастодіальне зберігання NFT — це наша відповідь на зростання запитів від інституційних інвесторів. Вони придивляються до індустрії NFT. Таким учасникам ринку потрібен регульований зберігач, який забезпечить безпеку і цілісність NFT-активів», — заявив представник банку.
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Це перша у світі послуга такого роду від регульованого банку.
«SEBA Bank пишається тим, що став першим ліцензійним банком, який запропонував зберігання NFT. Упевнені, що в найближчій перспективі NFT та інші цифрові активи отримають більш широке визнання. З ними почнуть працювати навіть традиційні фінансові оператори», — додав представник компанії.
Де краще зберігати криптовалюту
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