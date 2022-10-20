Американець купив реальний будинок через NFT-угоду — Finance.ua
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Американець купив реальний будинок через NFT-угоду

Фінтех і Картки
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Американець купив реальний будинок через NFT-угоду
Американець купив реальний будинок через NFT-угоду
Американець купив будинок у Південній Кароліні через угоду на NFT-маркетплейсі. Особняк із трьома спальнями обійшовся йому в $175 тис.
Продавцем була ріелторська компанія Roofstock. Вона виставляє нерухомість на власному маркетплейсі Home onChain NFT. Платежі забезпечує провайдер Origin Protocol

Як виглядає право власності NFT

Новий домовласник отримав невзаємозамінний токен, який підтверджує право власності. Як обіцяє ріелтор, така угода оформляється одним клацанням миші. Але тут є нюанс.
Законодавство вимагає, щоб імена сторін угоди були оприлюднені. Тому на першому етапі потенційний покупець має зареєструватися на сайті, на якому міняються такі NFT. Він отримує токен членства з позначкою «перевірений покупець».
Далі користувач підключається до NFT-маркетплейсу, де може переглядати доступні будинки. Ну і тільки потім слідує сама покупка.
Під час оплати NFT змінює власника — отже, і саме майно переходить у право власності нового покупця.
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