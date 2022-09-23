Швейцарія засудила псевдореферендуми та заявила про готовність приєднатися до нових санкцій ЄС — Finance.ua
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Швейцарія засудила псевдореферендуми та заявила про готовність приєднатися до нових санкцій ЄС

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Уряд Швейцарії засудив проведення псевдореферендумів на окупованих росією українських територіях та заявив про готовність приєднатися до нових санкцій Євросоюзу.
Про це йдеться у заяві на сайті уряду.
«Референдуми, які зараз відбуваються на частково окупованих Росією українських територіях, не відповідають законодавству та є незаконними з точки зору міжнародного права. Федеральна рада засуджує це порушення суверенітету України росією і не визнає результатів жодного з цих фіктивних референдумів», — йдеться у заяві.
Зазначається, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс чітко висловив цю позицію міністру закордонних справ росії лаврову в середу в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.
МЗС Швейцарії у четвер також викликало російського посла, щоб підтвердити цю позицію.
«Федеральна рада закликає росію припинити проведення фіктивних референдумів в Україні, утриматися від прийняття очікуваних заяв територій про офіційне приєднання до Російської Федерації та утриматися від будь-яких подальших кроків щодо окупації та анексії», — йдеться у заяві.
В уряді також нагадали, що у зв’язку з останніми «референдумами» ЄС оголосив про намір запровадити нові санкції, і в разі їх ухвалення Швейцарія розгляне питання про приєднання до них.
Раніше повідомлялося, що країни ЄС почали консультації щодо восьмого пакета санкцій проти Росії за агресивну війну проти України.
За матеріалами:
Економічна Правда
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