Швейцарія засудила псевдореферендуми та заявила про готовність приєднатися до нових санкцій ЄС — Finance.ua

Швейцарія засудила псевдореферендуми та заявила про готовність приєднатися до нових санкцій ЄС Вчора 16:33

Уряд Швейцарії засудив проведення псевдореферендумів на окупованих росією українських територіях та заявив про готовність приєднатися до нових санкцій Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду.

«Референдуми, які зараз відбуваються на частково окупованих Росією українських територіях, не відповідають законодавству та є незаконними з точки зору міжнародного права. Федеральна рада засуджує це порушення суверенітету України росією і не визнає результатів жодного з цих фіктивних референдумів», — йдеться у заяві.

Зазначається, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс чітко висловив цю позицію міністру закордонних справ росії лаврову в середу в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

МЗС Швейцарії у четвер також викликало російського посла, щоб підтвердити цю позицію.

«Федеральна рада закликає росію припинити проведення фіктивних референдумів в Україні, утриматися від прийняття очікуваних заяв територій про офіційне приєднання до Російської Федерації та утриматися від будь-яких подальших кроків щодо окупації та анексії», — йдеться у заяві.

В уряді також нагадали, що у зв’язку з останніми «референдумами» ЄС оголосив про намір запровадити нові санкції, і в разі їх ухвалення Швейцарія розгляне питання про приєднання до них.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС почали консультації щодо восьмого пакета санкцій проти Росії за агресивну війну проти України.

Економічна Правда За матеріалами:

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