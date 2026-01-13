Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти «тіньового флоту» рф Сьогодні 17:10

Швейцарія внесла до нового санкційного списку 41 танкер «тіньового флоту», який займається перевезеннями російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Зазначається, що Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень оголосило про санкції проти п’яти фізичних осіб, чотирьох організацій і 41 танкера.

Зокрема, до чорного списку включили дві компанії з ОАЕ — Nova Shipmanagement LLC-FZ та Citrine Marine SPC, в’єтнамську Hung Phat Maritime Trading та російську SeverTransBunker Company Limited.

Також під нові швейцарські санкції потрапили росіянин Валерій Кільдіяров, пакистанець Муртаза Алі Лакхані, а також троє громадян Азербайджану — Анар Мадатлі, Талат Сафаров та Етібар Ейюб. Заходи набудуть чинності 13 січня о 23:00 за місцевим часом.

Зазначається, що Швейцарія підтримала всі пакети санкцій Євросоюзу проти росії, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. Взагалі, санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.

