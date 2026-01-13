0 800 307 555
Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти «тіньового флоту» рф

13
Швейцарія внесла до нового санкційного списку 41 танкер «тіньового флоту», який займається перевезеннями російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.
Зазначається, що Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень оголосило про санкції проти п’яти фізичних осіб, чотирьох організацій і 41 танкера.
Зокрема, до чорного списку включили дві компанії з ОАЕ — Nova Shipmanagement LLC-FZ та Citrine Marine SPC, в’єтнамську Hung Phat Maritime Trading та російську SeverTransBunker Company Limited.
Також під нові швейцарські санкції потрапили росіянин Валерій Кільдіяров, пакистанець Муртаза Алі Лакхані, а також троє громадян Азербайджану — Анар Мадатлі, Талат Сафаров та Етібар Ейюб. Заходи набудуть чинності 13 січня о 23:00 за місцевим часом.
Зазначається, що Швейцарія підтримала всі пакети санкцій Євросоюзу проти росії, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. Взагалі, санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.
За матеріалами:
РБК-Україна
