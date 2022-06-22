Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС уже готує нові санкції — Finance.ua

Швейцарія повернулася до закупівлі золота в росії: ЄС уже готує нові санкції

Вчора 16:50 — Особисті фінанси

Лідери Європейського Союзу обговорюють запровадження санкцій щодо російського золота.

Така інформація з’явилася після того, як Швейцарія вперше з лютого 2022 закупила золото у країни-агресора.

«Швейцарія імпортувала золото з росії вперше після вторгнення в Україну, що свідчить про можливе пом’якшення позиції галузі щодо російських дорогоцінних металів», — повідомило агентство Bloomberg

За даними Федерального митного управління Швейцарії, у травні з росії до країни було відправлено понад 3 тонни золота.

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Більшість компаній, які займаються очищенням золота, відмовилися приймати метал із росії після того, як Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів виключила виробників країни зі свого акредитованого списку.

«Хоча це розглядалося як фактична заборона продажу російського золота на лондонському ринку, одному з найбільших у світі, правила не забороняють переробку російського металу на інших підприємствах», — зазначили в агентстві.

Незабаром після цього Reuters оголосив про плани ЄС запровадити обмеження щодо російського золота. За даними агентства, таку ініціативу європейські лідери обговорять під час саміту 23-24 червня.

«Лідери Європейського Союзу мають намір чинити сильний тиск на росію на саміті цього тижня... Згідно з проектом документа, золото розглядається як можлива наступна мета», — повідомило агентство.

Водночас документ, про який пише Reuters, не пов’язаний із сьомим пакетом санкцій. «За словами офіційних осіб, хоча новий пакет в даний час не готується, ведеться робота з визначення секторів, які можуть бути зачеплені », - зазначає агентство.

Поки що не ясно, чи збирається ЄС заборонити експорт до росії, його імпорт з росії, чи й того, й іншого. При цьому золото є найважливішим активом для Центрального банку росії, який зіткнувся з обмеженнями доступу до резервів, що зберігаються за кордоном.

Якщо ЄС ухвалить санкції щодо російського золота, ті самі обмеження, ймовірно, запровадить і Швейцарія. Ця країна не входить до складу Євросоюзу, проте ще наприкінці лютого вона вирішила вести таку політику санкцій щодо росії, як і ЄС.

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