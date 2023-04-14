Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року, - МЗС — Finance.ua

Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року, - МЗС Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року, - МЗС

Уряд Швейцарії готовий надавати Україні довгострокову підтримку через повномасштабне вторгнення росії. Зокрема, Берн має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє Swiss Info.

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Цю підтримку буде надано в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. З урахуванням 300 млн франків (понад 338 млн доларів. — Ред.), уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки,

Швейцарія протягом наступних шести років надасть у сукупності Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків (понад 2 млрд доларів. — Ред.).

Нагадаємо, 29 березня Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу, спрямованих на стримування військової агресії росії.

Також банки Швейцарії почали попереджати клієнтів з росії про закриття їхніх рахунків, якщо вони сплачують податки в російський бюджет. Швейцарія зіткнулася з тиском США і країн G7 через невеликий обсяг заморожених російських активів.

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