Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії — Finance.ua

Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії Сьогодні 05:31 — Технології&Авто

Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії

Шведський стартап Luvly представив електрокар на кшталт IKEA. Як і у випадку з продукцією знаменитої фірми, що виробляє товари для дому, комплектуючі крихітного електромобіля розміщуються в кількох плоских коробках.

Масовий продаж моделі, вартість якої складе близько 10 000 євро, заплановано на 2024 рік.

Незважаючи на концепцію, покупцям навряд чи дозволять самостійно зібрати електрокар через те, що автомобіль не буде сертифікований для доріг загального користування. При цьому розробники дотримуються концепції IKEA в частині простої та якісної конструкції моделі. Крім того, такий підхід дозволить здешевити виробництво, зробивши Luvly O доступнішим для покупців.

Максимальна швидкість 450-кілограмового електромобіля становитиме 90 кілометрів на годину.

Без заряджання він зможе проїжджати близько ста кілометрів. З огляду на характеристики Luvly O не обов’язково проходити краш-тести перед випуском на ринок.

При цьому розробники запевняють, що машина буде безпечна завдяки міцному шасі, виконаному з композитних матеріалів.

t4 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.