Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії

Технології&Авто
30
Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії
Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії
Шведський стартап Luvly представив електрокар на кшталт IKEA. Як і у випадку з продукцією знаменитої фірми, що виробляє товари для дому, комплектуючі крихітного електромобіля розміщуються в кількох плоских коробках.
Масовий продаж моделі, вартість якої складе близько 10 000 євро, заплановано на 2024 рік.
Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії
Незважаючи на концепцію, покупцям навряд чи дозволять самостійно зібрати електрокар через те, що автомобіль не буде сертифікований для доріг загального користування. При цьому розробники дотримуються концепції IKEA в частині простої та якісної конструкції моделі. Крім того, такий підхід дозволить здешевити виробництво, зробивши Luvly O доступнішим для покупців.
Максимальна швидкість 450-кілограмового електромобіля становитиме 90 кілометрів на годину.
Шведський стартап представив найдоступніший електрокар в історії
Без заряджання він зможе проїжджати близько ста кілометрів. З огляду на характеристики Luvly O не обов’язково проходити краш-тести перед випуском на ринок.
При цьому розробники запевняють, що машина буде безпечна завдяки міцному шасі, виконаному з композитних матеріалів.
За матеріалами:
t4
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.