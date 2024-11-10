Шведські вчені створили нитку, яка перетворює одяг на зарядний пристрій — Finance.ua
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Шведські вчені створили нитку, яка перетворює одяг на зарядний пристрій

Технології&Авто
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Шведські вчені створили нитку, яка перетворює одяг на зарядний пристрій
Шведські вчені створили нитку, яка перетворює одяг на зарядний пристрій, Фото: Технологічний університет Чалмерса
Шведські вчені зробили прорив у царині створення «розумного» одягу, розробивши шовкову нитку, здатну перетворювати тепло тіла на електричний струм.
Цей винахід відкриває нові можливості для створення текстилю, який може живити різні електронні пристрої, від фітнес-трекерів до мобільних телефонів.

Як це працює

Ключовим елементом нової технології є провідний полімер, яким покривається шовкова нитка.
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Цей матеріал має високу гнучкість і провідність, що робить його ідеальним для використання в текстильній промисловості. Крім того, він безпечний для шкіри і нетоксичний.
«Ми знайшли частину головоломки, якої не вистачає, щоб зробити оптимальну нитку — тип полімеру, який був недавно відкритий. Він має видатну стабільність характеристик під час контакту з повітрям, і водночас має дуже хорошу здатність проводити електрику», — каже Маріявітторія Крейгеро, один з авторів дослідження.
Дослідники продемонстрували працездатність нової технології, створивши термоелектричні генератори у вигляді ґудзика і шматка тканини. Ці генератори здатні виробляти електричний струм за різниці температур між тілом людини і навколишнім середовищем.
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«Уявіть собі светр, який живить електроніку, щоб стежити за вашим здоров’ям або заряджати ваш мобільний телефон під час бігу», — кажуть учені.
Цей винахід відкриває нові перспективи для розвитку «розумного» одягу та переносної електроніки.
У майбутньому ми можемо очікувати на появу одягу, який буде не лише стильним, а й функціональним, здатним живити різноманітні пристрої та покращувати якість нашого життя.
За матеріалами:
НВ
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