Шведські вчені створили імплант, який повертає зір сліпим — Finance.ua

Шведські вчені створили імплант, який повертає зір сліпим Вчора 00:23 — Технології&Авто

Вчені з Лінчепінгського університету створили імплант рогівки з колагену, який допомагає сліпим людям відновити зір, пише vsviti.com.ua.

Через дистрофію або ерозію рогівки щорічно у світі більше мільйона людей втрачають зір. І відновити його можна, пересадивши рогівку від донора-людини, але таку операцію дозволити собі може не кожен.

Вчені з Лінчепінгського університету створили імплант рогівки, отриманий зі свинячої шкіри, який може бути перспективною альтернативою донорській рогівці.

Експерти зазначають, що такий імплант набагато простіше дістати і він довше зберігається, а сама технологія виробництва не потребує спеціалізованого обладнання.

Дослідник Мехрдад Рафат зазначив, що разом із командою доклав максимум зусиль, щоб створити імплант для відновлення зору, який буде доступний усім, а не лише багатим людям.

Відомо, що рогівка складається здебільшого з білка колагену. Щоб створити альтернативу рогівці людини, дослідники використовували молекули колагену, отримані зі свинячої шкіри. Остання була очищена та оброблена відповідно до всіх стандартів застосування з медичною метою.

Випробування нових імплантів проводилися в Ірані та Індії — країнах, де багато людей, які страждають на помутніння рогівки та поганий зір, не можуть отримати імплант через низький доступ до трансплантології. У ході дослідження зір удалося повернути 20 пацієнтам.

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