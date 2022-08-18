Шведські вчені створили імплант, який повертає зір сліпим — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шведські вчені створили імплант, який повертає зір сліпим

Технології&Авто
711
Вчені з Лінчепінгського університету створили імплант рогівки з колагену, який допомагає сліпим людям відновити зір, пише vsviti.com.ua.
Через дистрофію або ерозію рогівки щорічно у світі більше мільйона людей втрачають зір. І відновити його можна, пересадивши рогівку від донора-людини, але таку операцію дозволити собі може не кожен.
Вчені з Лінчепінгського університету створили імплант рогівки, отриманий зі свинячої шкіри, який може бути перспективною альтернативою донорській рогівці.
Експерти зазначають, що такий імплант набагато простіше дістати і він довше зберігається, а сама технологія виробництва не потребує спеціалізованого обладнання.
Дослідник Мехрдад Рафат зазначив, що разом із командою доклав максимум зусиль, щоб створити імплант для відновлення зору, який буде доступний усім, а не лише багатим людям.
Відомо, що рогівка складається здебільшого з білка колагену. Щоб створити альтернативу рогівці людини, дослідники використовували молекули колагену, отримані зі свинячої шкіри. Остання була очищена та оброблена відповідно до всіх стандартів застосування з медичною метою.
Випробування нових імплантів проводилися в Ірані та Індії — країнах, де багато людей, які страждають на помутніння рогівки та поганий зір, не можуть отримати імплант через низький доступ до трансплантології. У ході дослідження зір удалося повернути 20 пацієнтам.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.