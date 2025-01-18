Швеція тестуватиме нову технологію дронів під час Arctic Strike — Finance.ua

Швеція тестуватиме нову технологію дронів під час Arctic Strike Сьогодні 22:04 — Технології&Авто

Швеція тестуватиме нову технологію дронів під час Arctic Strike

Збройні сили Швеції та Saab розробили технологію автономних роїв дронів різних розмірів. Випробування відбудуться на навчаннях Arctic Strike, технологія призначена для розвідки та ідентифікації об’єктів.

Швеція, новий член НАТО, випробує технологію роїв дронів, розроблену компанією Saab і Збройними силами країни.

Про це повідомляє Reuters

Міністр оборони Поль Джонсон заявив, що тестування відбудеться під час майбутніх навчань Arctic Strike. За його словами, армія проведе випробування технології, що була розроблена протягом минулого року, та вона дозволяє створювати рої дронів різних розмірів, які можуть автономно виконувати завдання.

Він пояснив, що за допомогою таких роїв дронів можна проводити розвідку, визначати позиції та ідентифікувати об’єкти.

Швеція приєдналася до НАТО у березні 2024 року на тлі війни росії проти України. Уряд країни планує збільшити витрати на оборону, щоб досягти 2,6% від ВВП до 2028 року, порівняно з 2,2% у 2024 році.

Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін вважають, що всі громадяни країни мають бути готовими до війни.

УНН За матеріалами:

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