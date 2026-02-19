0 800 307 555
Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні на $1,42 млрд

11
Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 12,9 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,42 мільярда доларів США.
Про це пише Reuters.
Як повідомили в уряді, найбільшою складовою пакета стане закупівля нових систем ближньої протиповітряної оборони на суму близько 470 мільйонів доларів (4,3 млрд крон).
Загалом допомога включатиме:
  • системи ППО,
  • безпілотники,
  • ракети далекого радіуса дії,
  • артилерійські боєприпаси.
Цей пакет є частиною масштабної програми підтримки України на 2026 рік загальним обсягом близько 4,4 мільярда доларів (40 млрд крон).
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що з урахуванням нового пакета загальна військова допомога Стокгольма Києву з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році сягнула приблизно 11,3 мільярда доларів (103 млрд крон).
«Ціль чітко визначена: нові системи протиповітряної оборони, далекобійні засоби та боєприпаси для задоволення найнагальніших оперативних потреб України», — зазначив він.
Окремо Стокгольм заявив про намір надати гарантії Світового банку на позику Україні в розмірі близько 275 мільйонів доларів (2,5 млрд крон).
За матеріалами:
Економічна Правда
