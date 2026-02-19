Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні на $1,42 млрд Сьогодні 16:22

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 12,9 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,42 мільярда доларів США.

Про це пише Reuters

Як повідомили в уряді, найбільшою складовою пакета стане закупівля нових систем ближньої протиповітряної оборони на суму близько 470 мільйонів доларів (4,3 млрд крон).

Загалом допомога включатиме:

системи ППО,

безпілотники,

ракети далекого радіуса дії,

артилерійські боєприпаси.

Цей пакет є частиною масштабної програми підтримки України на 2026 рік загальним обсягом близько 4,4 мільярда доларів (40 млрд крон).

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що з урахуванням нового пакета загальна військова допомога Стокгольма Києву з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році сягнула приблизно 11,3 мільярда доларів (103 млрд крон).

«Ціль чітко визначена: нові системи протиповітряної оборони, далекобійні засоби та боєприпаси для задоволення найнагальніших оперативних потреб України», — зазначив він.

Окремо Стокгольм заявив про намір надати гарантії Світового банку на позику Україні в розмірі близько 275 мільйонів доларів (2,5 млрд крон).

Економічна Правда За матеріалами:

