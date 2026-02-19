Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні на $1,42 млрд
Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 12,9 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,42 мільярда доларів США.
Про це пише Reuters.
Як повідомили в уряді, найбільшою складовою пакета стане закупівля нових систем ближньої протиповітряної оборони на суму близько 470 мільйонів доларів (4,3 млрд крон).
Загалом допомога включатиме:
- системи ППО,
- безпілотники,
- ракети далекого радіуса дії,
- артилерійські боєприпаси.
Цей пакет є частиною масштабної програми підтримки України на 2026 рік загальним обсягом близько 4,4 мільярда доларів (40 млрд крон).
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що з урахуванням нового пакета загальна військова допомога Стокгольма Києву з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році сягнула приблизно 11,3 мільярда доларів (103 млрд крон).
«Ціль чітко визначена: нові системи протиповітряної оборони, далекобійні засоби та боєприпаси для задоволення найнагальніших оперативних потреб України», — зазначив він.
Окремо Стокгольм заявив про намір надати гарантії Світового банку на позику Україні в розмірі близько 275 мільйонів доларів (2,5 млрд крон).
