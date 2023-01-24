Швеція може передати Україні матеріали для відновлення електропостачання — Finance.ua
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Швеція може передати Україні матеріали для відновлення електропостачання

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Швеція може передати обладнання та матеріали, які можуть допомогти у відновленні енергопостачання України. Питанням займались шведські електромережі.
У шведському уряді заявили, що росія використовує зиму та холод як зброю проти мирного населення та намагається вивести з ладу українську електроенергетику.
«У минулому уряд надавав пакет підтримки, спрямований на протиповітряну оборону, який зміцнює здатність України захищатися від нападів, наприклад, на енергетичну систему. Нинішня підтримка сприяє реконструкції системи електроенергії. Разом ця підтримка забезпечує захист суспільства», — наголосив міністр енергетики та промисловості Ебба Буш.
Наразі декілька гравців енергетичної галузі Швеції заявили про готовність надати матеріали для відновлення електромереж, які б були корисні в Україні. Одна з таких фірм — Svenska kraftnät — надіслала листа до уряду з інформацією про матеріали, які можуть бути корисним в Україні.
Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак російських окупантів та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Наразі понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.
За матеріалами:
УНІАН
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