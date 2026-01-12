0 800 307 555
Швеція інвестує $1,6 млрд у свою протиповітряну оборону

Швеція витратить 15 млрд шведських крон ($1,6 млрд) на протиповітряну оборону, спрямовану в першу чергу на захист цивільного населення та цивільної інфраструктури.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час конференції з питань безпеки, цитує Reuters, пише «Європейська правда».
Швеція, як і більшість європейських країн, інвестувала значні кошти в оборону після вторгнення росії в Україну. Однак велика територія Швеції залишається вразливою до повітряних загроз.
«Досвід війни в Україні чітко показує, наскільки важливою є надійна і стійка протиповітряна оборона», — заявив Йонсон.
Відтак глава Міноборони країни сказав, що Швеція витратить 15 млрд шведських крон на протиповітряну оборону.
За словами Йонсона, країна придбає системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії для захисту міст, мостів, електростанцій та іншої критичної інфраструктури.
За матеріалами:
Економічна Правда
