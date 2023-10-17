Шуляк пояснила, чи треба сплачувати податки з коштів, отриманих як компенсація за пошкоджене житло — Finance.ua

Шуляк пояснила, чи треба сплачувати податки з коштів, отриманих як компенсація за пошкоджене житло Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Шуляк пояснила, чи треба сплачувати податки з коштів, отриманих як компенсація за пошкоджене житло

Кошти від держави, отримані у якості компенсації за пошкоджене або знищене житло по програмі «єВідновлення», не оподатковуються і не впливають на отримання субсидій та інших виплат. Громадянам, які отримують ці виплати, нічого не потрібно сплачувати як податок до бюджету.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

За її словами, згідно з пунктом 165.1.66 закону України № 3219-IX від 30.06.2023 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об‘єкт житла не підлягає жодному оподаткуванню.

Читайте також Українці отримали 1,5 млрд грн на ремонт за єВідновленням

«У випадку компенсацій в рамках „єВідновлення“ наша мета — не наповнення бюджету, а допомога людям, що втратили житло або можливість у ньому проживати, тому жодних податків з коштів, отриманих у якості компенсації, не потрібно сплачувати ні зараз, ні потім. Цей момент чітко прописаний на законодавчому рівні, тому неприпустимі жодні маніпуляцій з цього приводу», — підкреслила нардеп.

Вона також повідомила, що станом на сьогодні відпрацьовано вже більшу половину заяв на компенсацію за пошкоджене майно і погоджено на їх виплату понад 1,8 млрд гривень. А сума згенерованих житлових сертифікатів, які можна обміняти на нове житло замість взагалі зруйнованого, складає вже понад 400 млн гривень.

Довідка Finance.ua:

5 жовтня народні депутати підтримали в цілому законопроект № 10 063 про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії;

основна зміна — розширення форм компенсації з 1 січня 2024 року, по яких можна претендувати на виплату по програмі «єВідновлення»: відтепер її зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.