Штучний інтелект збільшив ринкову вартість техногігантів на $2,4 трлн у 2023 році — Finance.ua

Штучний інтелект збільшив ринкову вартість техногігантів на $2,4 трлн у 2023 році Сьогодні 03:39 — Технології&Авто

Згідно з новим звітом Euroscape 2023 від венчурної компанії Accel, американські техногіганти додали $2,4 трильйона до своєї ринкової капіталізації за рік, який відзначився бумом штучного інтелекту, пише CNBC

Вартість Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon і NVIDIA зросла в середньому на 36% за рік. Остання є найбільшим виробником графічних прискорювачів, що забезпечують роботу генеративних нейромереж та чатботів, як-от ChatGPT, і завдяки цьому нещодавно вперше приєдналась до «‎клубу трильйонерів».

Індекс Euroscape, який включає найбільші хмарні сервіси та компанії, що надають програмне забезпечення, як послуги (SaaS), як-от Salesforce, Palantir і Unity, зріс на 29% з початку року. Хоча ще торік картина для них була похмурою — компанії втратили у вартості $1,6 трильйона.

Технологічний індекс Nasdaq Composite повернувся до 80% — свого історичного максимуму протягом 18 місяців, відзначаючись швидшим відновленням, ніж після краху доткома в 1990-х роках.

Раніше, щоб досягти цієї віхи у 80%, Nasdaq знадобилося 14 років.

Рік штучного інтелекту

Згідно з Accel, штучний інтелект був основною технологією, яка сприяла продуктивності хмари та SaaS у 2023 році, і неважко зрозуміти чому. Світ тільки й говорить про генеративні інструменти ШІ, такі як ChatGPT від OpenAI, Bard від Google і Claude від Anthropic.

«Будь-яка компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, використовує генеративний штучний інтелект, незалежно від того, чи є вона лише стартапом, новою компанією чи вже існуючою компанією… Ви дійсно повинні думати про це як про щось всепроникне», — сказав Філіп Боттері, партнер Accel.

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США лідирували в угодах з фінансування генеративного штучного інтелекту. OpenAI зібрала найбільшу суму — $10 мільярдів — а Inflection посіла друге місце із $1,3 мільярда. У Європі три найбільші раунди вийшли з Франції — Hugging Face ($235 млн), Poolside ($126 млн) і Mistral AI ($113 млн).

Кількість компаній-єдинорогів повернулася до «‎доковідного» рівня, причому штучний інтелект займає набагато більшу частку серед нещодавно утворених. В Європі та Ізраїлі 40% нових єдинорогів прийшлись на генеративний ШІ; у США — 80%.

Удари для Big Tech

Цього року діяльність техногігантів у укладенні угод натрапила на перешкоду, оскільки регулятори ввели жорсткі заходи щодо компаній через побоювання, що вони стануть занадто великими. Цього року здійснено лише 10 транзакцій за участю великої технологічної компанії, що значно менше, ніж у попередні роки.

У 2021 році кількість придбань на чолі з FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix і Google) досягла 27, а у 2022 році було укладено 26 великих технологічних угод.

Однією з угод, яка зіткнулася з сильним тиском з боку регуляторів, стала заявка Microsoft на придбання Activision Blizzard, величезної студії відеоігор, яка створила хіти «Call of Duty», «Candy Crush» і «Crash Bandicoot». Дві компанії зрештою уклали угоду минулого тижня після того, як британські регулятори дали своє благословення. Але це сталося лише після тривалої боротьби між двома сторонами.

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