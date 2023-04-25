Штучний інтелект у кишені — стартап Humane представив носимий ґаджет-асистент з проєктором замість сенсорного дисплея — Finance.ua
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Штучний інтелект у кишені — стартап Humane представив носимий ґаджет-асистент з проєктором замість сенсорного дисплея

Технології&Авто
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Штучний інтелект у кишені — стартап Humane представив носимий ґаджет-асистент з проєктором замість сенсорного дисплея
Штучний інтелект у кишені — стартап Humane представив носимий ґаджет-асистент з проєктором замість сенсорного дисплея
Стартап Humane, заснований ексспівробітниками Apple Імраном Чаудрі та Бетані Бонджорно, продемонстрував свій новий пристрій — носимий ґаджет-асистент, який має функції штучного інтелекту та проєкційний екран.
Пристрій Humane працює під управлінням Android і, ймовірно, на чипі Qualcomm (Snapdragon). Під час презентації Чаудрі носив ґаджет у нагрудній кишені — щоб пробудити пристрій він іноді стукував по ньому або віддавав голосові команди. Axios зазначив, що пристрій також підтримує команди жестами.
«Це новий вид носимих пристроїв і платформ, які повністю створені з нуля для штучного інтелекту. І це абсолютно автономно. Вам не потрібен смартфон чи будь-який інший пристрій для підключення», — каже Чаудрі.

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Пристрій з легкістю надав зведення «електронних листів, нагадувань календаря та повідомлень», які користувач міг пропустити за день — ймовірно, він підключений до хмарних служб, де й бере цю інформацію. Крім голосових відповідей, ШІ-асистент може проєктувати зображення на будь-яку поверхню (Чаудрі демонстрував цю функцію на своїй долоні).
Під час презентації президент Humane прийняв дзвінок від своєї дружини та колеги Бетані, а кнопки відобразились на долоні — однак на відео здається, що Чаудрі нічого не натискав, лише сказав «Алло» та почав розмовляти на гучному зв’язку.
Окрім проєкційного екрана, пристрій обладнаний камерою, яка може ідентифікувати об’єкти навколо — наприклад, він швидко зрозумів, що Чаудрі тримає в руках шоколадний батончик та дав кілька порад, враховуючи дієту свого власника.
Ще одна цікава функція — переклад. Пристрій слухає речення англійською мовою, а через деякий час зачитує його французьку версію.
Дата виходу пристрою та ціна не оголошені, але можна записатись у список очікування.
За матеріалами:
ITC.ua
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