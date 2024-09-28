Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото) — Finance.ua
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Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)

Технології&Авто
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Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)
Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)
Dongfeng оголосила про випуск нового електричного позашляховика M-Hero 917 Dragon Armor Edition. Автомобіль має ексклюзивний колір Desert Storm Military Yellow і контрастний сріблястий дах.
Про це пише carnewschina.
Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition отримав унікальну вертикальну компоновку решітки радіатора, повністю закриті колеса, широкі крила у військовому стилі, легку передню дугу і багатофункціональний кронштейн запасного колеса ззаду.
Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)
Кронштейн попередньо оснащений розширювальним портом для флагштока та кронштейном стоп-сигналу високого положення.
Крім того, позашляховик оснащений багатофункціональним заднім буксирувальним гаком і інтегрованим роз’ємом живлення для автофургону.
Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)
Автомобіль розрахований на буксирування причепу максимальною вагою до 2,5 тонни, що робить його придатним для буксирування фургонів, мотоциклів і човнів.
Додаткові конфігурації включають ковпаки коліс, бічні ящики для інструментів, платформи на даху, допоміжні фари дальнього світла, передні та задні габаритні ліхтарі, отвори для буксирування та електричні роз’єми.
Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)
В автомобілі використовуються матеріали з вуглецевого волокна аерокосмічного класу, які покривають такі ключові частини, як передній і задній металеві бампери, капот і дах. Вуглецеве волокно займає 22,3% поверхні автомобіля.
На зовнішніх кронштейнах позашляховика кріпляться різноманітні інструменти для вуличного використання, зокрема пожежна сокира, паливний бак, лопата та вогнегасник.
Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)
Розміри нового Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition становлять 5052×2150×2059 мм з колісною базою 2950 мм.
Автомобіль пропонується у версіях EV (електромобіль) та EREV (електричний автомобіль з розширеним запасом ходу, що використовує ДВЗ для виробітку електроенергії).
Стандартний електромобіль має систему приводу з чотирма моторами із загальною вихідною потужністю 800 кВт. Запас ходу за циклом CLTC становить до 505 км. Версія EREV оснащена системою розширення запасу ходу 1,5 Т з максимальною потужністю 145 кВт. Ця версія здатна подолати до 1032 км.
Презентовано електропозашляховик Dongfeng із великим запасом ходу (фото)
Електричний позашляховик Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition надійде у продаж з 24 вересня за ціною від $109 тис. до $123 тис.

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За матеріалами:
ITC.ua
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