Hyundai розробила технологію зарядки електромобілів на ходу — Finance.ua

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Hyundai розробила технологію зарядки електромобілів на ходу

Технології&Авто
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Hyundai розробила технологію зарядки електромобілів на ходу
Hyundai розробила технологію зарядки електромобілів на ходу, Фото: Hyundai
Компанія Hyundai зареєструвала патент нової технології бездротової зарядки, яка дозволить електромобілям заряджатися під час руху навіть на нерівних поверхнях.
Новий патент корейського автовиробника описує технологію бездротових зарядних доріг.
Наразі у світі проводять експериментальні випробування декількох ділянок таких доріг у США, Франції, Норвегії та Швеції, але усі ці проєкти ще далекі до широкого впровадження, адже працюють лише за умов абсолютно рівної поверхні.
Hyundai розробила технологію зарядки електромобілів на ходу
Водночас технологія Hyundai пропонує більш практичне рішення, яка розв’яже проблему нерівного покриття більшості світових доріг.
Рішення Hyundai полягає у використанні зарядного приймача під авто, який розташований на регульованому по висоті індуктивному сполучнику передачі енергії, що може автоматично підніматися та опускатися, змінюючи своє положення залежно від рівності дороги.
Окрім цього, інженери компанії вважають, що в майбутньому роботу системи можна покращити завдяки використанню камери для зчитування дорожнього покриття та відповідного налаштування підвіски автомобіля.
Інженери вважають, що це дозволить регулювати зарядний приймач для підтримки оптимального положення навіть на нерівній дорозі.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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