0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Штучний інтелект спровокує дефіцит робочої сили, а не безробіття

Фінтех і Картки
44
Штучний інтелект спровокує дефіцит робочої сили, а не безробіття
Штучний інтелект спровокує дефіцит робочої сили, а не безробіття
Засновник компанії Amazon Джефф Безос категорично заперечив поширені побоювання щодо того, що автоматизація та штучний інтелект зроблять людей зайвими.
Про це повідомляє Reuters.
На думку Безоса, розвиток цієї технології насправді призведе до дефіциту робочої сили, оскільки людство має безкінечну кількість справ і наразі обмежене лише бар’єрами, які ШІ здатний зменшити.
Таке твердження контрастує з настроями суспільства, адже нещодавнє опитування Reuters/Ipsos продемонструвало, що половина американців досі побоюється втрати роботи через розвиток штучного інтелекту.
На технологічній конференції VivaTech у Парижі Безос розповів про свій новий стартап у сфері штучного інтелекту під назвою Prometheus, який спрямований на значне пришвидшення фізичного виробництва. Окрім цього, він поділився планами щодо свого аерокосмічного проєкту Blue Origin.
Однією з головних цілей освоєння космосу засновник Amazon назвав перенесення найбільш забруднюючих промислових підприємств за межі нашої планети.
Бізнесмен переконаний, що коли космічні подорожі стануть достатньо дешевими та надійними, людство зможе видобувати корисні копалини з Місяця й астероїдів.
За матеріалами:
Діло
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems