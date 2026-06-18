Штучний інтелект спровокує дефіцит робочої сили, а не безробіття Сьогодні 20:20 — Фінтех і Картки

Штучний інтелект спровокує дефіцит робочої сили, а не безробіття

Засновник компанії Amazon Джефф Безос категорично заперечив поширені побоювання щодо того, що автоматизація та штучний інтелект зроблять людей зайвими.

Про це повідомляє Reuters

На думку Безоса, розвиток цієї технології насправді призведе до дефіциту робочої сили, оскільки людство має безкінечну кількість справ і наразі обмежене лише бар’єрами, які ШІ здатний зменшити.

Таке твердження контрастує з настроями суспільства, адже нещодавнє опитування Reuters/Ipsos продемонструвало, що половина американців досі побоюється втрати роботи через розвиток штучного інтелекту.

На технологічній конференції VivaTech у Парижі Безос розповів про свій новий стартап у сфері штучного інтелекту під назвою Prometheus, який спрямований на значне пришвидшення фізичного виробництва. Окрім цього, він поділився планами щодо свого аерокосмічного проєкту Blue Origin.

Однією з головних цілей освоєння космосу засновник Amazon назвав перенесення найбільш забруднюючих промислових підприємств за межі нашої планети.

Бізнесмен переконаний, що коли космічні подорожі стануть достатньо дешевими та надійними, людство зможе видобувати корисні копалини з Місяця й астероїдів.

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