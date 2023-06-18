Штучний інтелект розповів, які фактори вплинуть на зростання Bitcoin до $ 100 000 — Finance.ua

Штучний інтелект розповів, які фактори вплинуть на зростання Bitcoin до $ 100 000 Сьогодні 04:12 — Криптовалюта

Штучний інтелект розповів, які фактори вплинуть на зростання Bitcoin до $ 100 000

Після разючого ралі Bitcoin до майже $69 000 наприкінці 2021 року, флагманський криптоактив пережив декілька суттєвих коливань курсу. Це змусило крипторинок очікувати на наступний потенційний рекордний рубіж ВТС.

Багато експертів сходяться на думці, що рівень у $100 000 є наступною амбітною ціллю Bitcoin. У світлі цього аналітики Finbold звернулися за коментарями до ШІ Bard від Google. Експерти поставили питання чат-боту: «Що може підняти Bitcoin до $100 000?».

Bard визнав можливість досягнення ВТС $100 000 і визначив чотири ключові фактори, які можуть підштовхнути актив до цього рівня. Однак ШІ застеріг, що немає жодних гарантій того, що Bitcoin таки досягне бажаних цілей.

По-перше, Bard зазначив — чим більше людей інвестуватимуть у ВТС, тим більше зростатиме його ціна. По-друге, чат-бот підкреслив, що інституційні інвестори є основним каталізатором зростання Bitcoin. Аналітики цитують відповідь ШІ: «Якби інституційні інвестори, такі як пенсійні фонди та хедж-фонди, інвестували у Bitcoin, це, швидше за все, призвело б до зростання ціни. Це пов’язано з тим, що інституційні інвестори мають багато грошей для інвестування, і їхні інвестиції можуть суттєво вплинути на ціну активів».

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Крім того, ШІ припустив, що більш активне прийняття Bitcoin як законного платіжного засобу може підвищити довіру інвесторів. Алгоритм підкреслив, що правильна регуляторна політика може легітимізувати актив, одночасно отримуючи вигоду від його впливу на економіку.

Нарешті, Bard підкреслив важливість позитивних новин для зростання вартості Bitcoin та й глобального ажіотажу довкола цифрових активів.

Наразі Bitcoin перебуває у фазі консолідації, його зростанню до $30 000 перешкоджають проблеми криптобірж Binance та Coinbase, які зіткнулися зі судовими позовами від SEC.

noworries За матеріалами:

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