Штрафи за порушення ПДР у Чехії — Finance.ua

Штрафи за порушення ПДР у Чехії Сьогодні 19:16 — Особисті фінанси

Штрафи за порушення ПДР у Чехії

З початку війни багато українців знайшли порятунок у Чехії, проте не всі поінформовані про величезні штрафи за порушення правил дорожнього руху, що встановлено в цій країні.

Про це повідмоляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Що варто знати про ПДР та можливі штрафи за їх порушення:

1. Штраф за українське водійське посвідчення.

Водії, прибувши у Чехію, мають замінити посвідчення, у разі невідповідності зразку, передбаченому Конвенцією про дорожній рух. Розмір штрафу за таке порушення — 25 тисяч крон (у перерахунку в гривню — близько 37 тисяч гривень) та заборона на керування автомобілем на один рік.

Читайте також Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України

Можна у реєстрі водіїв магістрату уточнити, чи можна змінити водійське посвідчення, чи пройти курс в автошколі. Посвідчення водія обійдеться у 200 крон (295 грн). Оперативне виготовлення документа за 5 днів коштуватиме 700 крон (1035 гривень).

2. Штрафи за порушення правил руху.

Правила дорожнього руху подібні до українських, проте є відмінності. Основна відмінність — правило додаткової секції світлофора. Так, якщо горить зелене світло світлофора, однак права його секція не горить, то не можна повертати праворуч.

Є різниця щодо швидкісного режиму, паркування, платних магістралей, безпекових вимог.

Штрафи за перевищення швидкості:

до 19 км/год — 1 тис. крон (майже 1,5 тис. грн);

від 20 до 29 км/год у населеному пункті — 2,5 тис. крон (3700 грн), за межами населеного пункту — 1 тис. крон (майже 1,5 тис. грн);

від 30 до 39 км/год — 2,5 тис. крон (3,7 тис. грн);

від 40 до 49 км/год у населеному пункті — 5 тис.-10 тис. крон (від 7,4 тис. до 14,8 тис. грн), за межами — 2,5 тис. крон (3,7 тис. грн);

від 50 км/год — 5 тис.-10 тис. крон (від 7400 до 14 800 грн).

3. Штрафи за перевезення пасажирів.

Штраф за перевезення дітей до 12 років та нижчих за 150 см без спеціальних дитячих крісел. Доведеться заплатити 2 тис. крон (майже 3 тис. грн).

Оштрафувати можуть, якщо не використовувати ремені безпеки. Пристебнутими мають бути водій і всі пасажири. У іншому разі передбачений штраф 2 тис. крон (майже 3 тис. грн).

4. Штрафи за комплектацію машини.

В авто обов’язкові: аптечка, знак аварійної зупинки, жилет світловідбивний, запасне колесо, домкрат і балонний ключ, набір запасних ламп і запасні запобіжники. Штраф — від 1 тис.до 2 тис. крон (від 1,5 тис. до 3 тис. грн).

Миттєве страхування на автомобіль для виїзду за кордон на Finance.ua. Купуйте поліс онлайн, щоб не переплачувати на кордоні:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.