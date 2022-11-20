Штрафи за порушення ПДР у Чехії — Finance.ua

Штрафи за порушення ПДР у Чехії
З початку війни багато українців знайшли порятунок у Чехії, проте не всі поінформовані про величезні штрафи за порушення правил дорожнього руху, що встановлено в цій країні.
Про це повідмоляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Що варто знати про ПДР та можливі штрафи за їх порушення:
1. Штраф за українське водійське посвідчення.
Водії, прибувши у Чехію, мають замінити посвідчення, у разі невідповідності зразку, передбаченому Конвенцією про дорожній рух. Розмір штрафу за таке порушення — 25 тисяч крон (у перерахунку в гривню — близько 37 тисяч гривень) та заборона на керування автомобілем на один рік.
Можна у реєстрі водіїв магістрату уточнити, чи можна змінити водійське посвідчення, чи пройти курс в автошколі. Посвідчення водія обійдеться у 200 крон (295 грн). Оперативне виготовлення документа за 5 днів коштуватиме 700 крон (1035 гривень).
2. Штрафи за порушення правил руху.
Правила дорожнього руху подібні до українських, проте є відмінності. Основна відмінність — правило додаткової секції світлофора. Так, якщо горить зелене світло світлофора, однак права його секція не горить, то не можна повертати праворуч.
Є різниця щодо швидкісного режиму, паркування, платних магістралей, безпекових вимог.
Штрафи за перевищення швидкості:
- до 19 км/год — 1 тис. крон (майже 1,5 тис. грн);
- від 20 до 29 км/год у населеному пункті — 2,5 тис. крон (3700 грн), за межами населеного пункту — 1 тис. крон (майже 1,5 тис. грн);
- від 30 до 39 км/год — 2,5 тис. крон (3,7 тис. грн);
- від 40 до 49 км/год у населеному пункті — 5 тис.-10 тис. крон (від 7,4 тис. до 14,8 тис. грн), за межами — 2,5 тис. крон (3,7 тис. грн);
- від 50 км/год — 5 тис.-10 тис. крон (від 7400 до 14 800 грн).
3. Штрафи за перевезення пасажирів.
Штраф за перевезення дітей до 12 років та нижчих за 150 см без спеціальних дитячих крісел. Доведеться заплатити 2 тис. крон (майже 3 тис. грн).
Оштрафувати можуть, якщо не використовувати ремені безпеки. Пристебнутими мають бути водій і всі пасажири. У іншому разі передбачений штраф 2 тис. крон (майже 3 тис. грн).
4. Штрафи за комплектацію машини.
В авто обов’язкові: аптечка, знак аварійної зупинки, жилет світловідбивний, запасне колесо, домкрат і балонний ключ, набір запасних ламп і запасні запобіжники. Штраф — від 1 тис.до 2 тис. крон (від 1,5 тис. до 3 тис. грн).
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