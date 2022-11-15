У Чехії на 20% скоротилося кількість тимчасових віз, виданих українцям — Finance.ua

У Чехії на 20% скоротилося кількість тимчасових віз, виданих українцям Сьогодні 09:11

Кількість тимчасових захисних віз, виданих у Чехії біженцям з України, за останній тиждень скоротилася на 20% — до 2650. Про це повідомляє видання Radio Prague International.

За даними Міністерства внутрішніх справ, загалом з початку російського вторгнення в Україну було видано 458 405 віз. Так, візи дозволяють їх власникам отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці в країні.

«Біженці повинні з’явитися в іноземну поліцію протягом трьох днів після прибуття до Чехії. Від початку війни цю процедуру пройшли загалом 583 510 українців. Минулого тижня кількість зареєстрованих скоротилася приблизно на 25% у порівняні з попередніми сімома днями і становила близько 11 тисяч осіб», — ідеться у повідомленні.

Як зазначається, діти до 15 років не повинні реєструватися.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан на початку листопада заявив, що приблизно 20% українських біженців уже повернулися до своєї країни з Чехії. Проте до зими деякі українці можуть повернутися до країн Європейського Союзу, де їм видано тимчасові візи.

УНН За матеріалами:

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