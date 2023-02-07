Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних зменшили — Finance.ua

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних зменшили
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким зменшуються в кілька разів суми штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до них.
«Є зміни щодо покращення ситуації з податковими накладними: зменшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в 2-5 разів (з
10-20-30-40-50% до 2-5-10-15-25% суми ПДВ), продовження часу роботи електронних сервісів для реєстрації накладних з 08:00 до 20:00», — повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Якими тепер будуть штрафи
Зокрема, на період дії в Україні воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування за порушення платниками податків ПДВ граничного строку реєстрації ПН/РК встановлюються такі розміри штрафів:
- 2% суми ПДВ — у разі порушення строку до 15 календарних днів;
- 5% — за порушення строку від 16 до 30 днів;
- 10% — від 31 до 60 днів; 15% — від 61 до 365 днів;
- 25% — на 366 і більше календарних днів.
Також продовжено терміни реєстрації податкових накладних на 3-5 днів.
Операційний день для реєстрації ПН/розрахунків корегування подовжено з 00:00 до 24:00. Якщо у визначені терміни платнику не надходить квитанція з рішенням, ПН автоматично реєструється в Єдиному реєстрі, додав Железняк.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою та бізнесом напрацювали зміни, спрямовані на вдосконалення роботи системи блокування податкових накладних.
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