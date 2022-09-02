Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів — Finance.ua

Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів Вчора 06:17 — Світ

Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів

МВФ і влада Шрі-Ланки досягли угоди щодо підтримки економічної політики Шрі-Ланки за допомогою 48-місячної угоди в межах Програми розширеного фінансування (EFF) на суму близько 2,9 мільярда доларів США.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

«Цілі нової програми для Шрі-Ланки, що підтримується Фондом, полягають у відновленні макроекономічної стабільності та стійкості боргу, одночасно зберігаючи фінансову стабільність, захищаючи вразливі верстви населення та прискорюючи структурні реформи для усунення вразливості до корупції та розблокування потенціалу зростання країни», — ідеться у повідомленні.

Шрі-Ланка, як вказано, зіткнулася з гострою кризою. Країна оголосила дефолт за своїми зовнішніми зобов’язаннями, а критично низький рівень валютних резервів перешкоджає імпорту основних товарів, включаючи паливо, що ще більше перешкоджає економічній активності.

Очікується, що у 2022 році економіка країни скоротиться на 8,7%, а нещодавно інфляція перевищила 60%. Наслідки непропорційно відчули бідні і вразливі верстви населення.

«На цьому тлі програма влади, яку підтримує Фонд, буде спрямована на стабілізацію економіки, захист засобів до існування народу Шрі-Ланки та підготовку ґрунту для економічного відновлення та сприяння сталому зростанню», — зазначили у відомстві.

УНН За матеріалами:

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