Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів — Finance.ua
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Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів

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Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів
Шрі-Ланка уклала кредитну угоду з МВФ на 2,9 млрд доларів
МВФ і влада Шрі-Ланки досягли угоди щодо підтримки економічної політики Шрі-Ланки за допомогою 48-місячної угоди в межах Програми розширеного фінансування (EFF) на суму близько 2,9 мільярда доларів США.
Про це повідомляє пресслужба МВФ.
«Цілі нової програми для Шрі-Ланки, що підтримується Фондом, полягають у відновленні макроекономічної стабільності та стійкості боргу, одночасно зберігаючи фінансову стабільність, захищаючи вразливі верстви населення та прискорюючи структурні реформи для усунення вразливості до корупції та розблокування потенціалу зростання країни», — ідеться у повідомленні.
Шрі-Ланка, як вказано, зіткнулася з гострою кризою. Країна оголосила дефолт за своїми зовнішніми зобов’язаннями, а критично низький рівень валютних резервів перешкоджає імпорту основних товарів, включаючи паливо, що ще більше перешкоджає економічній активності.
Очікується, що у 2022 році економіка країни скоротиться на 8,7%, а нещодавно інфляція перевищила 60%. Наслідки непропорційно відчули бідні і вразливі верстви населення.
«На цьому тлі програма влади, яку підтримує Фонд, буде спрямована на стабілізацію економіки, захист засобів до існування народу Шрі-Ланки та підготовку ґрунту для економічного відновлення та сприяння сталому зростанню», — зазначили у відомстві.
За матеріалами:
УНН
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