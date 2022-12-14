Шольц заявив про єдність ЄС у підтримці України — Finance.ua
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Шольц заявив про єдність ЄС у підтримці України

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ЄС має єдність у своїй підтримці України. Спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування рішень зазнають невдачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца, якого цитує Sky News.
«Європейський Союз єдиний у своїй підтримці України», — заявив Шольц.
Також він зазначив, що «спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування зовнішньополітичних заходів зазнають невдачі». Як припускають в ЗМІ, ймовірно, Шольц мав на увазі позицію Угорщини.
«Кожен, хто думає, що він може підірвати цінності ЄС, яким зобов’язалися всі країни-члени, блокуючи його зовнішню політику та політику безпеки, зазнає невдачі в цій спробі», — попередив Шольц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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