Шольц заявив про єдність ЄС у підтримці України — Finance.ua

Шольц заявив про єдність ЄС у підтримці України
ЄС має єдність у своїй підтримці України. Спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування рішень зазнають невдачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца, якого цитує Sky News.
«Європейський Союз єдиний у своїй підтримці України», — заявив Шольц.
Також він зазначив, що «спроби підірвати цінності блоку шляхом блокування зовнішньополітичних заходів зазнають невдачі». Як припускають в ЗМІ, ймовірно, Шольц мав на увазі позицію Угорщини.
«Кожен, хто думає, що він може підірвати цінності ЄС, яким зобов’язалися всі країни-члени, блокуючи його зовнішню політику та політику безпеки, зазнає невдачі в цій спробі», — попередив Шольц.
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