Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у саміті миру щодо України — Finance.ua
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Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у саміті миру щодо України

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України.
Про це повідомляє Deutschlandfunk.
За його словами, якщо такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закличуть росію вивести свої війська з України, шанси на швидкий мир зростуть.
Канцлер вважає, що країни, які розвиваються, також мають активізувати свої дипломатичні зусилля для проведення мирної конференції, запланованої у Швейцарії на червень.
На зустрічі під Люцерном, серед іншого, буде обговорено, що у війні проти України не повинна використовуватися ядерна зброя, а також що не повинно бути атак на атомні електростанції.

Глобальний саміт миру

Цього року вперше відбудеться зустріч на найвищому рівні за українською програмою миру. Україна запросила до участі в цьому заході понад 150 країн.
Водночас Київ відмовився запросити на саміт росію. Як зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, присутність рф можлива тільки на другому засіданні моделі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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