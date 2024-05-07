Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у саміті миру щодо України — Finance.ua

Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у саміті миру щодо України Сьогодні 18:33

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

За його словами, якщо такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закличуть росію вивести свої війська з України, шанси на швидкий мир зростуть.

Канцлер вважає, що країни, які розвиваються, також мають активізувати свої дипломатичні зусилля для проведення мирної конференції, запланованої у Швейцарії на червень.

На зустрічі під Люцерном, серед іншого, буде обговорено, що у війні проти України не повинна використовуватися ядерна зброя, а також що не повинно бути атак на атомні електростанції.

Глобальний саміт миру

Цього року вперше відбудеться зустріч на найвищому рівні за українською програмою миру. Україна запросила до участі в цьому заході понад 150 країн.

Водночас Київ відмовився запросити на саміт росію. Як зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, присутність рф можлива тільки на другому засіданні моделі.

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