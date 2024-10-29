Шмигаль зробив заяву щодо пенсій: запевнив, що зобов’язання виконуватимуться — Finance.ua

Шмигаль зробив заяву щодо пенсій: запевнив, що зобов’язання виконуватимуться Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Шмигаль зробив заяву щодо пенсій: запевнив, що зобов’язання виконуватимуться

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду запевнив у продовженні виконання державою зобов’язань щодо виплати пенсій. Він наголосив на ретельному дотриманні цих зобов’язань.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що держава продовжить виконувати свої зобов’язання щодо виплати пенсії. Про це він сказав на засіданні уряду у вівторок.

Держава ретельно виконує і буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій — запевнив Прем’єр Шмигаль.

З його слів, цього місяця, зокрема пенсіонерам, виплачено 65 млрд грн.

Пенсійний фонд 25 жовтня завершив фінансування пенсій за жовтень, спрямувавши на пенсійні виплати 64 млрд грн.

Також на 27 жовтня було профінансовано: на виплату житлових субсидій та пільг — 1 млрд 459,1 млн грн; на страхові виплати — 2 млрд 552 млн грн, у т.ч. на оплату лікарняних — 1 млрд 384,1 млн грн.

УНН За матеріалами:

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