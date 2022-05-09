Шмигаль сказав, на скільки подорожчає бензин в Україні — Finance.ua

Шмигаль сказав, на скільки подорожчає бензин в Україні

Вчора 10:03 — Енергетика

Влада має стратегію подолання кризи з дефіцитом бензину, який пов’язаний з наслідками війни. У майбутньому ціни на пальне можуть змінитися у бік підвищення на кілька гривень.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль.

«Зараз ми завозимо бензин і дизельне пальне, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився тільки західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України», — пояснив він.

Шмигаль зазначив, що через знищення інфраструктури змінилася і подорожчала логістика поставок пального. Це може призвести до підвищення цін для споживачів.

«Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Кілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит буде перекриватися», — запевнив він.

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