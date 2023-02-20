Шмигаль розповів, скільки домогосподарств отримують субсидії — Finance.ua

Шмигаль розповів, скільки домогосподарств отримують субсидії Сьогодні 09:34 — Казна та Політика

Уряд цьогоріч продовжить повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, у лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 грн.

"При цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони так само зараз залишали свої тарифи без змін.

В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси, аби підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.

Програми соціальних виплат будуть і надалі ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір", — заявив прем’єр.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.