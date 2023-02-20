Шмигаль розповів, скільки домогосподарств отримують субсидії — Finance.ua
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Шмигаль розповів, скільки домогосподарств отримують субсидії

Казна та Політика
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Уряд цьогоріч продовжить повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств.
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр Денис Шмигаль.
За його словами, у лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 грн.
"При цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони так само зараз залишали свої тарифи без змін.
В умовах, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми все одно знаходимо ресурси, аби підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.
Програми соціальних виплат будуть і надалі ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір", — заявив прем’єр.
За матеріалами:
Економічна Правда
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