Шмигаль представив нового керівника НАК «Нафтогаз України» — Finance.ua

Шмигаль представив нового керівника НАК «Нафтогаз України» Сьогодні 15:10

Шмигаль представив нового керівника НАК «Нафтогаз України»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу НАК «Нафтогаз України» нового керівника — Сергія Корецького.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі

«Представив сьогодні колективу НАК «Нафтогаз України» нового керівника — Сергія Корецького. Подякував йому за ефективну роботу на чолі підприємства «Укрнафта», — написав він.

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль зазначив, що під час заходу окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки України та низку конкретних завдань для Нафтогазу на найближчий час.

За його словами, йдеться про накопичення достатніх запасів «блакитного палива» у газосховищах на осінньо-зимовий період, підготовку до наступного опалювального сезону задля забезпечення світла й тепла в оселях, швидке та якісне відновлення пошкодженої рф інфраструктури газової галузі.

Також серед пріоритетів — нарощення українського газовидобутку з метою максимального покриття внутрішніх потреб і подальший розвиток розподіленої генерації, що мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей, підкреслив Шмигаль.

«Очікуємо від Сергія Корецького результатів за кожним напрямком. Сил та натхнення на цьому шляху. Діяльність НАК „Нафтогаз“ є ключовою для стійкості України. Розраховуємо на ще більш продуктивну роботу заради безпеки і добробуту людей», — додав прем’єр.

Укрінформ За матеріалами:

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