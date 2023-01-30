Шмигаль назвав суму, необхідну Україні для відновлення енергетики та інфраструктури — Finance.ua
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Шмигаль назвав суму, необхідну Україні для відновлення енергетики та інфраструктури

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Шмигаль назвав суму, необхідну Україні для відновлення енергетики та інфраструктури
Шмигаль назвав суму, необхідну Україні для відновлення енергетики та інфраструктури
У 2023 році Україні необхідно профінансувати дефіцит бюджету в розмірі близько $38 млрд. Ще $17 млрд необхідно для відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Кабінету міністрів України.
«Водночас ми продовжуємо розробку довгострокової стратегії відновлення. Долучаємо до неї партнерів. Очікуємо, що одну з ключових ролей у цій стратегії відіграватиме Організація економічного співробітництва та розвитку. ОЕСР була створена після Другої світової війни й допомагала втілювати „план Маршалла“ для відбудови Європи», — зазначив очільник уряду.
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Одним із ключових елементів плану відновлення, за словами Шмигаля, буде вступ України до ЄС.
«Ми налагодили дуже тісну та плідну взаємодію з нашими європейськими партнерами на рівні Єврокомісії, Європарламенту, Європейської ради. Вже 2 лютого в Україну для проведення міжурядових консультацій мають прибути єврокомісари та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це будуть дуже практичні перемовини про те, як прискорити шлях України до ЄС, які реформи запускаємо, якої допомоги потребуємо. Вже наступного дня, 3 лютого, відбудеться саміт Україна-ЄС. Ми дуже швидко продовжуємо нашу європейську інтеграцію та чітко розуміємо найближчу перспективу для України стати членом ЄС», — заявив прем’єр.
За матеріалами:
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