Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель — Finance.ua

Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель

Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністра Денис Шмигаль.

За його словами, до першої групи буде відноситись зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформацію про ці закупівлі залишать закритою.

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«Друга група — це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок», — написав Шмигаль.

Він також зауважив, що в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Нагадаємо, раніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.

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Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував раніше оприлюднену в ЗМІ інформацію про закупівлі продуктів для потреб армії за цінами в 2−3 рази вищими, ніж у роздрібних мережах, — в ціну входять не лише продукти, а й послуги з їх доставки та приготування їжі, а стосовно ціни яєць — в документі припустились технічної помилки.

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