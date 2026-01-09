0 800 307 555
Школи й офіси переведуть на дистанційку через негоду: Кабмін дав доручення

Школи й офіси переведуть на дистанційку через негоду: Кабмін дав доручення
Уряд ухвалив низку рішень через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Освіта

Зокрема, Міністерство освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями має невідкладно опрацювати питання щодо:
  • тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;
  • переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.
Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.
Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.

Робота установ і підприємств

Також обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.
Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень.
Водночас ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
