Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка)

Особисті фінанси
1526
Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка)
Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка)
Середні витрати батьків на шкільне приладдя цього сезону зросли на 12% порівняно з минулим роком, до 990 грн. Про це свідчать розрахунки онлайн-ритейлера Rozetka.
«Зараз у категорії шкільних товарів найбільший попит мають щоденники. У серпні 2022 року їхній продаж помітно збільшився порівняно з попередніми місяцями. Активно продаються у великій кількості рюкзаки та ранці, але слід розуміти, що ці товари популярні не лише перед початком навчального сезону і купують їх не лише до школи», ― уточнює директор з маркетингу Rozetka Євген Образок, слова якого наведено у пресрелізі.
За даними онлайн-ритейлера, найменше коштують лінійки, альбоми для малювання та пластилін (від 9 грн), шкільні пенали (від 19 грн). Ціна наборів ручок, зошитів, олівців, фломастерів, а також клею варіюється від 50 до 70 грн. Нинішня вартість шкільних рюкзаків — від 140 грн.
У серпні цього року на сайті онлайн-ритейлера серед шкільних товарів найбільше зріс попит на:
  • щоденники шкільні;
  • лінійки;
  • обкладинки для зошитів та підручників;
  • пенали;
  • ручки та фломастери;
  • зошити;
  • шкільні рюкзаки та ранці;
  • кольорові олівці;
  • пластилін;
  • альбоми для малювання.
Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка)
«Загалом на нинішній продаж шкільних товарів вплинуло те, що через війну багато школярів зараз перебувають з батьками в інших країнах. Оскільки деякі з них наразі ще не планують повертатися до українських шкіл, то й не готуються до нового навчального року в Україні, а купують шкільне приладдя за кордоном», — повідомив Образок.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.