Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка) — Finance.ua

Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка) Вчора 08:07 — Особисті фінанси

Шкільне приладдя: скільки коштує зібрати дитину до школи (інфографіка)

Середні витрати батьків на шкільне приладдя цього сезону зросли на 12% порівняно з минулим роком, до 990 грн. Про це свідчать розрахунки онлайн-ритейлера Rozetka.

«Зараз у категорії шкільних товарів найбільший попит мають щоденники. У серпні 2022 року їхній продаж помітно збільшився порівняно з попередніми місяцями. Активно продаються у великій кількості рюкзаки та ранці, але слід розуміти, що ці товари популярні не лише перед початком навчального сезону і купують їх не лише до школи», ― уточнює директор з маркетингу Rozetka Євген Образок, слова якого наведено у пресрелізі.

За даними онлайн-ритейлера, найменше коштують лінійки, альбоми для малювання та пластилін (від 9 грн), шкільні пенали (від 19 грн). Ціна наборів ручок, зошитів, олівців, фломастерів, а також клею варіюється від 50 до 70 грн. Нинішня вартість шкільних рюкзаків — від 140 грн.

У серпні цього року на сайті онлайн-ритейлера серед шкільних товарів найбільше зріс попит на:

щоденники шкільні;

лінійки;



обкладинки для зошитів та підручників;



пенали;

ручки та фломастери;



зошити;



шкільні рюкзаки та ранці;



кольорові олівці;



пластилін;



альбоми для малювання.



«Загалом на нинішній продаж шкільних товарів вплинуло те, що через війну багато школярів зараз перебувають з батьками в інших країнах. Оскільки деякі з них наразі ще не планують повертатися до українських шкіл, то й не готуються до нового навчального року в Україні, а купують шкільне приладдя за кордоном», — повідомив Образок.

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