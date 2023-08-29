Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото) — Finance.ua
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Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото)

Технології&Авто
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Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото)
Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото)
У лінійці Great Wall у 2024 році з’явиться брутальний шестиколісний Shanhai Poer 6×6. Поки що величезний пікап проходить тести, але його шпигунські зображення опублікували на сайті Autohome.
Новий Great Wall Shanhai Poer 6×6 стане флагманом китайського бренду. Шестиколісне авто є серійною версією концепт-кара Cyber Pickup, презентованого навесні на автошоу в Шанхаї.
Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото)
Від свого прототипу пікап Great Wall дещо відрізняється за дизайном. У нього більш стримана решітка радіатора, нефарбовані пластикові розширювачі арок і потужні дуги в кузові.
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Задній борт кузова виконаний розпашним. Також звертають на себе увагу великий кліренс, лебідка, 33-дюймові шини і повітрозабірник на капоті.
Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото)
Відомо, що шестиколісний пікап буде на 52 см довшим за стандартний Great Wall Shanhai Poer — 5,96 м у довжину. Повна маса авто становить 3500 кг.
Китайський пікап Great Wall Shanhai Poer 6×6 оснастять гібридною силовою установкою з 3,0-літровою 360-сильною турбошісткою та електромотором. Сумарна віддача становитиме майже 500 к.с.
Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото)
Автомобіль оснастять 9-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом зі знижувальною передачею і 5 блокованим диференціалом. Крім того, посилять підвіску пікапа і встановлять позашляхові амортизатори K-Man.
Ціна Great Wall Shanhai Poer 6×6 не називається, але, напевно, він буде в рази дешевшим за шестиколісний «Гелендваген», який коштує майже мільйон доларів.
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