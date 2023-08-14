Ford показав новий пікап, зроблений для військових — Finance.ua

Ford показав новий пікап, зроблений для військових 14.08.2023, 01:13 — Технології&Авто

Ford показав новий пікап, зроблений для військових, Фото: Ford

Пікап Ford Ranger 2023 став основою для цікавого проекту FG-P. Його підготували для армії, причому він став гібридом.

Про це повідомляється на сайті Ford Global Fleet Sales.

Саме цей підрозділ Ford разом із таїландською компанією RMA Automotive і втілив у життя проєкт. Пікап Ford Ranger FG-P називають легким тактичним транспортним засобом для прихованого пересування.

Скритність забезпечує електромотор — він працює нечутно і залишає набагато менший тепловий слід. Його потужність не розкривають, але відомо, що вона невелика, адже максимальна швидкість на електротязі — 20 км/год. Запас ходу становить 30 км.

Фото: Ford

Крім того, 2,0-літровий турбодизель Ford став біпаливним. Він тепер може працювати не тільки на «солярці», а й на авіаційному паливі.

Також новий Ford Ranger FG-P отримав спеціальний режим Black Out для швидкого маскування. Однією кнопкою можна вимкнути фари, підсвітку салону, аудіосистему та звуковий сигнал «клаксона». Двигун, трансмісія і кондиціонер при цьому продовжують працювати.

Від стандартного Ford Ranger 2023 версія FG-P візуально відрізняється сталевими бамперами, дугами, лебідкою, позашляховою гумою і багажником на даху. Повна маса пікапа зросла з 3350 до 3500 кг.

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