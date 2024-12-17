ШІ спрощує рутинні завдання, але не здатний роз’язати проблему нестачі рук на будмайданчиках — Finance.ua
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ШІ спрощує рутинні завдання, але не здатний роз’язати проблему нестачі рук на будмайданчиках

Казна та Політика
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Використання девелоперами технологій штучного інтелекту (ШІ) спрощує завдання з опрацювання даних і в маркетингу проєктів, однак не вирішує проблему дефіциту кадрів на будівельних майданчиках, повідомили українські забудовники в опитуванні агентства «Інтерфакс-Україна».
«На поточному етапі розвитку ШІ-технологій вирішити проблему кадрового голоду в будівництві вони не можуть. Зараз найбільша проблема будівельної галузі — дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо представників будівельних професій, хоча бракує й офісних працівників. Звісно, цифрові та ШІ-інструменти допомагають полегшити роботу, скоротити кількість рутинних завдань, але керувати ними повинен кваліфікований фахівець, який знає, як правильно поставити завдання системі», — розповіли агентству в пресслужбі Saga Development.
Так, АІ-інструменти використовуються, зокрема, для розроблення варіантів рекламних стратегій, створення рендерів і візуалізацій, повідомив бренд-менеджер групи компаній DIM Олександр Полторак. За його словами, у компанії чат GPT навчали на основі бази інформації про житлові комплекси девелопера.
«Також використовуємо ШІ для цифрової аналітики в діджиталі. У наших планах — створити чат DIM-GPT, який буде заточений виключно під потреби і завдання компанії», — пояснив він.
Як повідомив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль, навіть при обмеженому впровадженні ШІ такі технології дають змогу підвищувати точність в ухваленні рішень щодо маркетингових стратегій. При розширеному ж використанні ШІ може допомогти з автоматизацією процесів управління проєктами, прогнозуванням витрат і термінів.
За його словами, Perfect Group розглядає в майбутньому можливості розширеного застосування ШІ для збору та обробки даних у проєктах.
«ШІ потенційно може допомогти частково компенсувати кадровий дефіцит, взявши на себе рутинні завдання і підвищуючи продуктивність команди. Автоматизація розрахунків та управління допомагає зменшити навантаження на працівників, даючи їм змогу зосередитися на творчих і стратегічних аспектах роботи. Звичайно, навіть найкращі технології не зможуть розв’язати проблему нестачі рук безпосередньо на будівництві», — зазначив Коваль.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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