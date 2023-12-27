ШІ перевершив Bitcoin за кількістю пошукових запитів у Google — Finance.ua

ШІ перевершив Bitcoin за кількістю пошукових запитів у Google Сьогодні 22:21 — Криптовалюта

ШІ перевершив Bitcoin за кількістю пошукових запитів у Google

Станом на 23 грудня 2023 року, рівень інтересу до тематики ШІ оцінюють у 89 балів, до Bitcoin — у 22 бали, згідно з Google Trends. Починаючи з листопада 2022 року штучний інтелект перевершує за цим показником не тільки цей криптоактив, а й більшість інших.

Примітно, з 2019 по 2022 рік рівень інтересу до штучного інтелекту залишався стабільно низьким. На піку, в період з 3 до 9 грудня 2023 року, показник встановив ATH на рівні в 100 балів.

Однак у деяких країнах частка пошукових запитів, що припадає на біткоїн , виявилася вищою, як порівняти з ШІ. Зокрема, це США, Канада, Бразилія, Аргентина та Німеччина.

Тоді як в Україні, РФ, Індії, Франції та Мексиці простежується зворотна динаміка. Лідером тут є Японія, де частка ШІ в загальній кількості пошукових запитів становить 94%.

2023 рік став знаковим для цієї сфери. Компанія OpenAI представила чат-бот ChatGPT, слідом за яким на ринок вийшло безліч подібного ПЗ. Раніше повідомлялося що фірма готує новий раунд із потенційною оцінкою в $100 млрд.

Для криптовалютної індустрії 2023 рік, зі свого боку, став періодом потрясінь. Тільки в IV кварталі більшість основних активів і проєктів відзначилися значним приростом.

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