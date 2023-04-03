Щодня на виїзд з України у напрямку Європи кордон перетинають близько 7,5-8 тисяч чоловіків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Щодня на виїзд з України у напрямку Європи кордон перетинають близько 7,5-8 тисяч чоловіків

3275
Жодних пом’якшень в перетині кордону військовозобов’язаними чоловіками, які обговорювались в парламенті, наразі немає.
Про це член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив в ефірі інформаційного телемарафону.
«Обмеження свободи пересування в умовах воєнного стану — це абсолютна відповідність міжнародним стандартам в галузі прав людини. На сьогодні жодних новацій, новел порядку перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками немає», — сказав він.
За словами Веніславського, є легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років через різні обставини. Наприклад, це особи, яких підприємства «забронювали» від призову, на утриманні яких інваліди, а також водії та інші. Ці чоловіки реєструються в системі «Шлях».
«Жодних пом’якшень в питаннях перетину держкордону немає. Нові законодавчі ініціативи напрацьовуються. Говорити про те, що це доконаний факт, який найближчим часом стане законом, підстав немає», — додав Веніславський.
Депутат зазначив, що позиція щодо пом’якшення умов виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку у суспільстві неоднозначна, проте особисто він проти послаблень.
Веніславський повідомив, щодня на виїзд з України у напрямку Європи держкордон перетинають близько 7,5-8 тис. чоловіків.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.