Щодня на виїзд з України у напрямку Європи кордон перетинають близько 7,5-8 тисяч чоловіків — Finance.ua

Щодня на виїзд з України у напрямку Європи кордон перетинають близько 7,5-8 тисяч чоловіків Сьогодні 09:45

Жодних пом’якшень в перетині кордону військовозобов’язаними чоловіками, які обговорювались в парламенті, наразі немає.

Про це член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив в ефірі інформаційного телемарафону

«Обмеження свободи пересування в умовах воєнного стану — це абсолютна відповідність міжнародним стандартам в галузі прав людини. На сьогодні жодних новацій, новел порядку перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками немає», — сказав він.

За словами Веніславського, є легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років через різні обставини. Наприклад, це особи, яких підприємства «забронювали» від призову, на утриманні яких інваліди, а також водії та інші. Ці чоловіки реєструються в системі «Шлях».

«Жодних пом’якшень в питаннях перетину держкордону немає. Нові законодавчі ініціативи напрацьовуються. Говорити про те, що це доконаний факт, який найближчим часом стане законом, підстав немає», — додав Веніславський.

Депутат зазначив, що позиція щодо пом’якшення умов виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку у суспільстві неоднозначна, проте особисто він проти послаблень.

Веніславський повідомив, щодня на виїзд з України у напрямку Європи держкордон перетинають близько 7,5-8 тис. чоловіків.

УНІАН За матеріалами:

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