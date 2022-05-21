Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ

Вчора 19:44Фінтех і Картки
882
Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУЩоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ
Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, створюючи значний тиск на резерви країни.
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.
«У нас по картах кожен день $100 млн відтік», — написав він у Facebook.
Читайте також
Національний банк України з 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.
«Таким чином НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, що залишаються в Україні», — пояснив мету цього рішення регулятор в Facebook.
Крім того Нацбанк знизив удвічі ліміт на зняття валюти в банкоматах за кордоном з гривневих карток — до 50 тис. грн.
Читайте також
«Також це мінімізує „картковий туризм“. За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном — це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати», — наголошують в НБУ.
На його думку, вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі населенням валюти в Україні та за кордоном є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України.

Дізнавайтесь першими всі новини про курси валют на Finance.ua

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.