Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ — Finance.ua

Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ

Вчора 19:44 — Фінтех і Картки

Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ

Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, створюючи значний тиск на резерви країни.

Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

«У нас по картах кожен день $100 млн відтік», — написав він у Facebook.

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Національний банк України з 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

«Таким чином НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, що залишаються в Україні», — пояснив мету цього рішення регулятор в Facebook.

Крім того Нацбанк знизив удвічі ліміт на зняття валюти в банкоматах за кордоном з гривневих карток — до 50 тис. грн.

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«Також це мінімізує „картковий туризм“. За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном — це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати», — наголошують в НБУ.

На його думку, вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі населенням валюти в Україні та за кордоном є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України.

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