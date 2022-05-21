Щоденний відтік за українськими картами за кордоном близько $100 млн — НБУ — Finance.ua

Національний банк України з 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.
«Таким чином НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, що залишаються в Україні», — пояснив мету цього рішення регулятор в Facebook.
Крім того Нацбанк знизив удвічі ліміт на зняття валюти в банкоматах за кордоном з гривневих карток — до 50 тис. грн.
«Також це мінімізує „картковий туризм“. За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном — це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати», — наголошують в НБУ.
На його думку, вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі населенням валюти в Україні та за кордоном є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України.