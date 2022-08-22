Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів — Finance.ua

Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів Вчора 15:48 — Особисті фінанси

Щоб попередити кризу в IT: створено петицію щодо бронювання ФОП - IT-спеціалістів

Під час війни в Україні може розвинутися системна криза в IT-сфері, що може призвести до повного знищення галузі. Про це йдеться у петиції № 22/160844-еп.

Зараз IT-сфера забезпечує майже 50% експорту країни та сплату податків в сумі 20 млрд грн на рік. Однак задля подальшого розвитку галузь потребує оперативного втручання та здійснення заходів для збереження та розвитку галузі.

Як зазначається у петиції, на галузь ІТ зараз припадає майже половина всього обсягу експорту послуг: за п’ять місяців поточного року частка ІТ у всьому експорті послуг склала 46%. Для порівняння, рік тому цей показник складав 37%.

Крім того, оплату за свої послуги ІТ-сектор отримує в іноземній валюті, яку продає на міжбанківському ринку України за курсом дуже близьким до курсу НБУ, чим допомагає нашій державі економити валютні резерви та підтримувати економіку України.

«У 2020 році компанії з цієї сфери заплатили податків та зборів на суму 17,2 млрд грн. Цього достатньо, приміром, для 90% фінансування усіх медичних послуг, пов’язаних із коронавірусом у тому ж році. Або ж для виплати пенсій 4,9 млн пенсіонерів», — зазначають автори петиції.

При цьому, як йдеться у документі, за оцінками ринку наразі в IT-сфері:

25% — це жінки, більшість яких покинули Україну з початком війни та згодом вони повинні будуть сплачувати податки в інших країнах в зв’язку з перебуванням більше 6 місяців та набуттям статусу податкових резидентів інших країн;

75% — це чоловіки, вік яких в середньому від 18 до 28 років, які в даний час масово направляються до лав ЗСУ на захист Україні.

«Це дуже поважна місія для нашої держави, але вони більш ефективні на економічному фронті нашої Держави. Втрата одного спеціалісту в проєкті потребує декілька місяців на його повноцінну заміну, а це призводить до зриву термінів виконання існуючих проектів, накладання штрафів, створення негативного та дуже ризикового іміджу України на ринку IT», — йдеться у петиції.

Що пропонують

Задля поліпшення ситуацій та розвитку галузі президента просять:

розробити порядок бронювання IT-спеціалістів. Особливу увагу приділити IT-спеціалістам які працюють як ФОП;

розглянути додаткові механізми повернення IT-спеціалістів до сплати податків в Україні;

обговорити з країнами-партнерами статус жінок, які були вимушені покинути територію України та можуть втратити податкове резидентство України.

В частині бронювання IT-спеціалістів, особливо які працюють як ФОП, як підтвердження автори петиції пропонують використовувати:

податкові декларації цих ФОП за перший та другий квартал 2022 року. В разі здійснення діяльності по КВЕД, які відповідають IT-послугам, в другому кварталі 2022 та сплати податків вважати цих працівників — працівниками IT-сфери;

контракти на надання IT-послугом за якими були нарахування та оплати.

«Ця ініціатива була підтримана Міністерством Цифрової трансформації України № 1/06-1-1881 від 10.03.2022 р., але порядок бронювання не був розроблений. Згідно з положеннями постанови Кабміну № 194, бронювати можуть лише тих, хто працює за трудовим договором. Про бронювання фізичних осіб-підприємців не йдеться. Тобто 85% спеціалістів не мають права скористатися можливістю бронювання», — зазначається у документі.

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