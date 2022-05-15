Щоб через 5-10 років відповідати вимогам: експерт розповів, на що звернути увагу при виборі вишу — Finance.ua

Щоб через 5-10 років відповідати вимогам: експерт розповів, на що звернути увагу при виборі вишу

Вчора 09:32 — Особисті фінанси

Хоч в Україні й триває гаряча фаза війни, вступну кампанію ніхто не скасовував. І сьогодні, як ніколи, потрібно зробити правильний вибір, вступаючи до вищого закладу освіти, щоб через 5-10 років відповідати професійним вимогам, які постануть перед суспільством.

Під час онлайн-конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, доктор економічних наук, професор, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач запропонував кілька порад сьогоднішнім абітурієнтам.

За його словами, професію зараз потрібно обирати не на віки: «Ви все одно помилитися. У вас усе одно зміняться преференції. Тому беріть ту професію, яка вам до вподоби зараз, але дозвольте собі шукати, не зупиняючись».

Длігач закликає порівнювати різні професії і навчання в різних вишах.

«Шукайте виш по ком’юніті, яке ви отримуєте, по можливостях соціалізації, по можливостях зміни, по мобільності вишів, по готовності вишу піти вам на зустріч, якщо ви захочете змінити фах усередині цього вишу, або дозволити вам через академічну мобільність продовжувати навчання за кордоном», — каже він.

На думку Андрія Длігача, перспективи творчих професій — найбільші та найяскравіші:

«Усі професії ставатимуть творчими. Бухгалтери, які заміняються алгоритмами, ставатимуть творцями в бухобліку. І це не жарт. Навчіться займатися творенням у будь-якій сфері, бо це розвиває креативний потенціал».

Узагалі ж, ключові виклики, які наразі стоять перед людиною — навчитися взаємодіяти з машинними алгоритмами та наповнити власне життя додатковими сенсами. Також Длігач радить займатися своїм здоров’ям, вдумливо до нього ставитися та інвестувати в нього.

«Потрібно розвивати різні види інтелекту. Університет Сингулярності, який я представляю в Україні, виділяє вісім видів інтелекту. Це вже не тільки традиційний розумовий інтелект та емоційний інтелект, це також те, що стосується життєвої енергії, твоєї спроможності бачити велику ціль», — розповів експерт.

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