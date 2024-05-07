ДП «Документ» відновив видачу готових документів за кордоном — Finance.ua

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ДП «Документ» відновив видачу готових документів за кордоном

Особисті фінанси
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ДП «Документ» відновив видачу готових документів за кордоном
ДП «Документ» відновив видачу готових документів за кордоном
У закордонних підрозділах ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка призупинялась з технічних причин.
Про це повідомляє пресслужба ДП «Документ».
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«Увага, в тестовому режимі ми відновлюємо видачу готових документів! Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS про готовність паспортів для видачі», — сказано в повідомленні.
Осіб, які чекають на видачу готових документів, просять дотримуватись правил:
  • мати SMS про готовність паспорта — (отримане після 25 квітня);
  • пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «Дія»);
  • пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
Нагадаємо, 23 квітня пресслужба Центру обслуговування громадян Паспортний сервіс повідомляла, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП «Документ».
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Страхування для виїзду за кордон

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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