ДП «Документ» відновив видачу готових документів за кордоном — Finance.ua

ДП «Документ» відновив видачу готових документів за кордоном Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

ДП «Документ» відновив видачу готових документів за кордоном

У закордонних підрозділах ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка призупинялась з технічних причин.

Про це повідомляє пресслужба ДП «Документ».

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«Увага, в тестовому режимі ми відновлюємо видачу готових документів! Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS про готовність паспортів для видачі», — сказано в повідомленні.

Осіб, які чекають на видачу готових документів, просять дотримуватись правил:

мати SMS про готовність паспорта — (отримане після 25 квітня);

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «Дія»);

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Нагадаємо, 23 квітня пресслужба Центру обслуговування громадян Паспортний сервіс повідомляла , що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП «Документ».

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Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України за кордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Пізніше у Міністерстві зовнішніх справ пояснили , чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли заборону знімуть.

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