Що заважає залученню грошей в Україну під час війни — думка економіста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що заважає залученню грошей в Україну під час війни — думка економіста

Казна та Політика
22
Що заважає залученню грошей в Україну під час війни — думка економіста
Що заважає залученню грошей в Україну під час війни — думка економіста
У держбюджеті на 2025 рік закладено збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну. Забезпечити це під час повномасштабної війни буде важко, але в повоєнні роки це має стати одним з пріоритетів.
Про це в інтерв’ю Новини. Live розповів економіст Сергій Якубовський.
На думку експерта, залучення інвестицій з-за кордону дозволить зробити економіку прозорішою. Втім, під час війни це буде зробити важко через постійні загрози обстрілів та корупцію. Проте така інновація дійсно допоможе залучити більше коштів.
Якубовський вважає, що найбільші компанії треба не приватизувати, а передати у власність європейських чи американських інвесторів.
«Тоді в країну дійсно підуть великі гроші та в неї почнуть вкладатися. Бо західні партнери зацікавлені у тому, аби розвивати свої галузі та працювати на прибуток», — вважає економіст.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.